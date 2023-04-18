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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 7 أطنان سماد يوريا و1900 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور علي التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بالاشتراك مع مباحث التموين للتفتيش على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا / الابراهيمية من ضبط سيارة جامبو قادمة من مدينة القرين متجهة إلى قرية المهدية محملة بعدد ( 150) شيكارة سماد يوريا ( كيماوي ) خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله باﻷسواق ، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام ، باجمالي كمية مقدارها ( 7 ) أطنان ونصف ، وتم تحرير المحضر رقم 5828 لسنة 2023 جنح ههيا ، و التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر.

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وفي سياق متصل، تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الحاجة آمنة بمدينة ههيا من ضبط كمية من السولار مقدارها ( 1200 ) لتر وكمية من البنزين 80 مقدارها ( 700 ) لتر داخل طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص ، و تم تحريرالمحضر رقم 5826 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة المحضر.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط كمية من السكر مقدارها ( 250 ) كيلوجرام ، وكمية من زيت الطعام مقدارها ( 200 ) لتر ، وكمية من المكرونة مقدارها ( 560 ) كيلو جرام ، كلها مجهولة المصدر ، داخل محل لبيع السلع الغذائية والمخزن الملحق به ، وتم تحرير المحضر رقم 5761 لسنة 2023 جنح ههيا.

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