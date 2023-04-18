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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن فول الصويا.. صور

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان ولتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهداً في تقديم كافه أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

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ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم ندوة ارشادية عن زراعة محصول الفول الصويا المحمل على الذرة وأهمية التوسع في الزراعات التعاقدية وذلك بمقر المركز الإرشادي بقرية صافور التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في حضور الدكتور إسماعيل أبو بكر مشرف البقوليات بالمحافظة والمهندس اسامه عطا اخصائي الارشاد بالمحافظة وذلك لتوعيه المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية لفول الصويا والذي يُعد أحد اهم المحاصيل الإستراتيجية التي تستخدم في العديد من الصناعات الغذائية بالإضافة لكونه أحد مصادر إنتاج الزيوت كما تستخدم مخلفات بذوره كعلف للحيوان بعد خلطها بالذرة الشامية كما تم مناقشه أهم التوصيات الفنية التي تمكنهم من الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة لزراعة محصولين أو أكتر في نفس المساحة وفي نفس الوقت.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

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