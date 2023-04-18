للمرة الثانية خلال سنتين.. تأجيل الانتخابات البلدية في لبنان

قرر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المزمع عقدها الشهر المقبل، للمرة الثانية خلال سنتين، وذلك بسبب ما تعانيه البلاد من شلل سياسي وانهيار اقتصادي.

وأقر مجلس النواب، وفق ما أعلن، "اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى التمديد التقني للمجالس البلدية والاختيارية" على أن تنتهي ولايتها "كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024".

وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات. وجرت آخر مرة في العام 2016، وكان من المفترض عقدها العام الماضي، إلا أن البرلمان أقر في مارس 2022 التمديد للمجالس البلدية لمدة عام، بسبب الأزمة المتواصلة منذ العام 2019.

وتحول عوامل عدة، لوجيستية ومالية، دون إجراء الانتخابات اليوم برغم دعوات من المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بموعدها.

وقد فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب منذ أكثر من خمسة أشهر، جراء انقسامات سياسية عميقة.