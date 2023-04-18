بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن معسكر شمبات

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان اليوم، الثلاثاء، الادعاءات المتكررة بشأن استهداف المقار الطبية لقوات الدعم السريع.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، إن معسكر شمبات يتبع للشرطة العسكرية ولا توجد به مرافق طبية، مضيفاً أن المعسكر كان به قوات تحاول تنفيذ أهداف عسكرية، إضافة إلى منع عمليات السرقة ونهب المواطنين في المنطقة المجاورة.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم التعامل مع المتمردين بالقدر الكافي من القوة.

كما جددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، دعوتها لما تبقى من القوات المتمردة بوضع السلاح وعدم الاعتداء على المدنيين.

وأشارت القيادة إلى أن الموقع في الأساس ملك للقوات المسلحة وتم تخصيصه لقوات الدعم السريع.