الإعدام لـ 8 أشخاص جندوا معتقلين داخل السجون لصالح داعش بالعراق

قضت محكمة عراقية، الثلاثاء، بإعدام 8 متهمين عقب إدانتهم بتجنيد سجناء داخل السجون لصالح تنظيم "داعش"، وفقا لما ذكرت وكالة الانباء العراقية "واع".

وأوضح القضاء العراقي في بيان صحفي، أن محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أصدرت حكماً بالإعدام بحق ثمانية أشخاص مودعين في دائرة الإصلاح العراقية (سجن التاجي- سجن الكفل- سجن الكرخ) لقيامهم بالاتفاق والاشتراك في ما بينهم بالاتصال بالسجناء التابعين لتنظيم داعش لـ"إعادة الهيكلة والتخطيط للهروب من السجون، وذلك لتنفيذ مشروع إرهابي منظم".

وأوضح البيان، أن "المجرمين اعترفوا بقيامهم بتلقي توجيهات بإعادة تنظيم داعش داخل السجون وتجنيد السجناء وتنصيب أمراء وقادة وربطهم بالتنظيم الإرهابي بعد خروجهم من السجون".

وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".