"يلا نعيد".. أندية محافظة الأقصر تشارك في مبادرة يوم الخير

اعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر،الأقصر، عن بدء فعاليات مبادرة الخير يلا نعيد بجميع بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر.

تنظم ‏مبادرة يوم الخير الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، إدارة أندية الفتاة والمرأة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر (ادارة تنمية الشباب)، وذلك تحت شعار "يلا ...نعيد " بمشاركة أندية التطوع والفتاة لتجميع الملابس وتوزيعها علي الأسر الاكثر احتياجاً .

يأتى ذلك تحت اشراف وحضور الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده مدير ادارة تنمية الشباب و عمر حرزالله مدير ادارة شباب الاقصر وفريق عمل ادارة تنمية الشباب بالمديرية.