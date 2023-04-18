تعرف على موقف عبد الله جمعة من المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن موقف عبد الله جمعة الظهير الأيسر للأبيض من لقاء سيراميكا كليوباترا المقبل المقرر له يوم 26 أبريل الجاري في مسابقة الدوري المصري .

وأوضح المصدر أن فرصة عبد الله جمعة كبيرة في اللحاق باللقاء خاصة وأنه يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم ٢٦ أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.