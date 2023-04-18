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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد

مياه المنوفية: تشغيل
مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع التابعة للشركة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، يأتى ذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها.

أشار المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، تم رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأى أعمال طارئة.

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وأكد، سعي الشركة الدائم والإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن علي الخدمة، من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر .

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