بنك الطعام: إفطار الصائمين في 5 قرى خلال شهر رمضان

أعلن بنك الطعام المصري، أول مؤسسة مصرية خيرية متخصصة في مكافحة الجوع، توقيع اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر لتصبح بمقتضاها الشريك الاستراتيجي لبرامج الإطعام بالمؤسسة.

يأتي ذلك في إطار أنشطة المبادرة الخيرية للشركة تحت شعار "خير يبني حياة"، والتي تستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي من خلال دعم المؤسسات والمنظمات الخيرية للتوسع في أنشطتها لتخفيف أعباء المعيشة والمساهمة في توفير حياة كريمة للأسر المحتاجة.

وتتضمن اتفاقية التعاون، تبرع الشركة، لتحمل تكلفة توفير اجمالي 2 مليون وجبة غذائية يتم توزيعها ما بين إفطار الصائمين خلال شهر رمضان في 5 قرى، وتقديم وجبات للأسر المحتاجة عقب الشهر الكريم، بهدف توصيل وجبات غذائية ساخنة وصحية للمستحقين، للتخفيف من معاناتهم، وتقديم غذاء صحي متكامل للتصدي للأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

من ناحية أخرى، تجسد الاتفاقية اهتمام بنك الطعام المصري بتوفير الوجبات الغذائية للمستحقين وتلبية متطلبات الحياة الضرورية للأسر الأولى بالرعاية من خلال تزويدهم باحتياجاتهم الغذائية، في إطار استراتيجية بنك الطعام لتنمية الإنسان المصري، حيث تركز خطط البنك على قضية الأمن الغذائي من خلال رؤية شاملة لتأمين غذاء صحي للمستحقين وفقًا لاحتياجات كل فئة ومطالبها اعتمادًا على قاعدة بيانات البنك عدد ضخم من الأسر في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، عن سعادته بالتعاون مع الشركة، لإفطار الصائمين في 5 قري مصرية بمحافظات مختلفة، في إطار الجهود المتنوعة للمؤسسة خلال شهر رمضان الكريم، والتي تتضمن تقديم أكثر من 2 مليون وجبة الى الكثير من الاسر المصرية والوصول لما يزيد عن 141 ألف مستفيد، كما أعرب عن أمله في استمرار التعاون لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه قال طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة، إنّ التعاون مع بنك الطعام المصري يعكس التقدير العميق من الشركة لجهود بنك الطعام لتخفيف معاناة الفئات والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، كما يأتي في إطار استراتيجية الشركة للتعاون مع المنظمات والمؤسسات الخيرية لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية.

وأكد طنطاوي أنّ الشركة لا تدخر جهدًا في دعم المنظمات الخيرية بصورة مستمرة لتوسيع نطاق جهودها لزيادة أعداد المستفيدين من البرامج الخيرية المختلفة، والوصول لهم في كافة أنحاء الجمهورية، من خلال المساهمات المُقدمة للجمعيات الأهلية العاملة في مجالات مختلفة مثل علاج الأطفال، وإفطار الصائمين، إضافة لتشجيع المجتمع على المساهمة في الأعمال الخيرية.



تجدر الإشارة إلى أن رسالة بنك الطعام المصري منذ تأسيسه قبل 17 عامًا تتمثل في تأمين غذاء صحي للمستحقين بهدف تخفيف معاناتهم والقضاء على الجوع في مصر عن طريق توفير احتياجات الغذاء للأشخاص الأكثر استحقاقا، واستمرارية توفير الغذاء للمستحقين في جميع محافظات مصر.