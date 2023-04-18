تأييد برلماني لموقف مصر من أحداث السودان.. ونواب: لا نتدخل فى شئون غيرنا.. ورسائل الرئيس بشأن حقن الدماء تهدف لإعلاء المصلحة العليا للوطن

نواب الشيوخ عن موقف مصر من السودان:

الدولة تدعم استقرار السودان..ومصر لا تتدخل في شئون الدول الأخرى

رسائل الرئيس السيسي بشأن أحداث السودان تؤكد موقف مصر الثابت

حديث الرئيس بشأن السودان تأكيد لسياسة مصر المتوازنة

أيد عددا من نواب مجلس الشيوخ رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة في السودان، مؤكدين أنها واضحة و تؤكد موقف مصر الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول.

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تطورات الأزمة في السودان، جاءت واضحة تؤكد موقف مصر الثابت بعدم التدخل في شؤون الدول، وأن ما يحدث في السودان هو شأن داخلي، وأن السياسة المصرية الخارجية تتسم دائما بالتوازن.

عدم تدخل مصر في شؤون الدول الأخرى



وأضاف “الجبلي”، في تصريحات له اليوم، أيضا جاء حديث الرئيس كاشفا مؤكدا على عدم تدخل مصر في شؤون الدول الأخرى، وأن القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وأنها لا تدعم طرفا على حساب آخر.

وثمن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تأكيد الرئيس السيسي علي ضرورة أمن وسلامة قواتنا في السودان، والاستعداد للمساهمة في استعادة استقرار السودان والسعى إلي عدم تصعيد الموقف هناك.

وأشاد الجبلي، بخطوات الدولة وقيادتها السياسية في التواصل المستمر مع الجانب السوداني لتأمين وصول جنود القوات المسلحة المصرية الموجودة في السودان في سلام وأمان إلى أرض الوطن .

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، جميع الأطراف المعنية، للتفاعل مع رسائل الرئيس السيسي بشأن أهمية الجلوس على مائدة المفاوضات في السودان والحرص على عدم تصعيد الموقف وسرعة إنهاء الأزمة.

ومن جانبه، أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد ،دعمه لموقف مصر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأحداث في السودان حاليا موضحا أن الدولة المصرية لديها موقف ثابت بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى كما تدعم مصر وصول السودان للأمن والاستقرار في أسرع وقت.

وشدد عضو مجلس الشيوخ ، علي أنه يؤيد دعوة الرئيس للأطراف السودانية لحقن الدماء والاحتكام للمفاوضات وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

وقال الجندى ، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص علي استعادة استقرار السودان كما أنها تدعو لعدم تصعيد الموقف وتؤيد الحلول التفاوضية وأن يتم الجلوس علي مائدة المفاوضات كضرورة للوصول لحل للأزمة وعدم تصاعد الأحداث مشددا علي ضرورة التحلي بالحكمة واللجوء للتفاوض كأحد أهم الأطروحات للمساعدة في عودة السودان لاستقرارها .

أضاف عضو مجلس الشيوخ أنه في الوقت الذي ندعم فيه القيادة السياسية في موقفها الثابت والداعم لاستقرار السودان لا يسعنا إلى أن ندعو الله أن يحفظ السودان البلد العربي الشقيق وأن يجمع شتاته ويوحد رايته لتنعم السودان بالأمن والرخاء والسلام.

كما، أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتى أكدت موقف مصر من الأحداث في السودان، وهو ذات الموقف الثابت لمصر دائما تجاه مايجرى من أحداث داخلية بالدول.

وأضاف قرقر في تصريحات له اليوم، ذلك الموقف يتماشي مع سياسة مصر الخارجية التى تقوم على التوازن والاعتدال دائما من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي جاء برسائل هامة تقضي على حالة اللغط ومحاولات البعض ببث شائعات حول وجود دورا لمصر في أحداث السودان، متابعا، كان الرئيس واضحا بشأن عدم تدخل مصر في شئون الدول الداخلية، وأنها تتعاون مع الدول بمبدأ السلام و البناء والتعمير والتنمية وهذا هو موقف مصر الثابت الذى لن يتغير.



وثمن النائب وحيد قرقر، إعلان الرئيس السيسي استعداده التدخل والوساطة لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار بين الفرقاء فى دولة السودان، وهو الدور الذى ليس غريبا علي مصر، فدائما تقوم بذلك الدور إيمانا منها بأهمية نشر السلام والأمان والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد النائب وحيد قرقر، أن الرئيس السيسي كان واضحا في إعلانه عن عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وأن القوات المصرية المتواجدة في السودان بهدف التدريبات فقط وأن القوات المصرية بالسودان لا تدعم طرفا على حساب آخر.



وثمن عضو مجلس النواب، تأكيد الرئيس ضرورة أمن وسلامة قواتنا في السودان والتواصل لتأكيد أمنهم لحين استعادتهم في أسرع وقت.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد إن مصر لا تتدخل أبدا في شئون الدول لأن التدخل لا يكون في مصلحة العلاقات، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل كافة المواقف، خلال كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس السيسى: "نسعى لإحداث حالة الهدوء واستعادة الاستقرار والأمن في السودان وهذا الدور الذي نقوم به، متابعا: "الاتصالات مستمرة مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتشجيعهم على إيقاف إطلاق النار".