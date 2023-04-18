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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة غير سارة.. زيلينسكي يورط الأمين العام للأمم المتحدة في موقف محرج

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، نقلا عن تنصت أمريكي مزعوم على الأمين العام للأمم المتحدة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي نصب كمينا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في حفل مفاجئ في كييف منح خلاله الزعيم الأوكراني ميداليات للمجندات.

 

وتم الكشف عن رد فعل جوتيريش على الموقف، الذي وقع خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية في 8 مارس، في إحدى الوثائق التي يُزعم أنها سربها أحد أفراد الحرس الوطني الأمريكي الذي كان لديه إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية أمريكية سرية.

 

ويبدو أن الأمين العام ناقش تجربته على انفراد مع المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

 

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن زيلينسكي ورط جوتيريش في الحدث، وفي وقت لاحق نسقها مساعدو الرئيس للإيحاء بأن الأمين العام للأمم المتحد

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وأكد جوتيريش أنه “أكد على عدم الابتسام طوال الوقت”، وفقًا للوثيقة الأمريكية التي تزعم أنها تصف المحادثة.

 

وتُظهر لقطات الحفل، الذي أقيم في يوم المرأة العالمي، جوتيريش وهو يحتفظ بوجه خالي من التعبيرات بينما منح زيلينسكي الأوسمة للجنود الإناث بالزي الرسمي.

 

وقدم إيماءة صغيرة وابتسامة قصيرة للسيدات وهو يصافحهن بينما كان يقف على المسرح إلى جانب الزعيم الأوكراني.

واشنطن معلومات استخباراتية الحرس الوطني الأمريكي زيلينسكي جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أوكرانيا

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