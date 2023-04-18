روسيا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة “أركتوروس”.

قالت الصحة الروسية، إن “إدخال أي قيود لمكافحة الوباء فيما يتعلق باكتشاف نوع فرعي جديد من فيروس كورونا في روسيا غير مطلوب".

وأضافت: “فقًا للبيانات الأولية، قد تكون السلالة الجديدة أكثر عدوى، لكنها ليست شديدة الإمراض. المرض الناجم عنها يتطور بشكل خفيف”.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يُفترض أن الزيادة في عدد الحالات في الهند ناتجة عن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، في إشارة إلي “أركتوروس”.