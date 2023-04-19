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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم القاهرة تنظم مسابقة علمية في الرياضيات لطلاب المستوى الأول

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلوم جامعة القاهرة ، عن مسابقة علمية في الرياضيات لطلاب المستوى الأول.

 سباق التكاملات


 سباق التكاملات هو مسابقة بين الطلاب لحل التكاملات، وهي مسابقة تقام في العديد من الجامعات والمدارس حول العالم تحت اسم Integration Bee. وقد أقيمت بالكلية أكثر من مرة آخرها عام 2019.

الهدف:

 تغيير نظرة الطلاب للرياضيات كعلم جاف بإدخال عنصر الإثارة والتشويق، ودفع الطلاب للتعامل مع مسائل الرياضيات كتحدي يسعون للانتصار فيه.

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نظام المسابقة: 

تقام المسابقة الرئيسية بنظام خروج المغلوب في مباريات بين اثنين من المتسابقين لحل تكامل. وتبدأ بدور ال (32)، ثم دور ال (16)، وهكذا حتى الدور النهائي. إذا سجل في المسابقة عدد أكبر من 32 يقام دور تمهيدي لتصفية العدد إلى 32.


مكان ومدة المسابقة:

 تقام المسابقة في مدرج يسع المتسابقين والمتفرجين. دور ال (32) يحتاج ساعتين، دور ال (16) والدور قبل النهائي والنهائي يحتاجان معاً لساعتين، ويفضل تقسيمها على أكثر من يوم.

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