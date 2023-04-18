تعليق أحمد موسى على أكبر مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي على شاطئ العريش، في سيناء، مشيرا إلى أن هذه المائدة بطول 6 كيلو متر.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بفضل جيشنا وتضحيات رجال الأمن استطعنا الوصول لهذا الحدث، مضيفا أن هذا يوم عظيم وتاريخي ، ويقول لنا سيناء رجعت بجد.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن 21 ألف مواطن حضر هذا الأفكار الجماعي، ودي رسالة للدنيا كلها ، وتبقي أغلى مائدة إفطار في العالم ودفع ثمنها شهداء ورجال يعشقون بلادهم وتحية لهم جميعا.