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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

عيد الفطر

وجاء نصها:  الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلح يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً العلى القدير أن يعيده عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الكريم بكل الخير واليمن والبركات .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضاً وشعباً باذلين من أجله كل غالٍ ونفيس صوناً لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم .

حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها؛ وكل عام وسيادتكم بخير.

رئيس الأركان

كما بعث الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

هذا وقد أصدر الفريق أول  محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة .

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القوات المسلحة عيد الفطر عيد الفطر المبارك الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع

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