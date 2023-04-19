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رئيس التحرير
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ديني

أشهر الأسئلة التي يرددها الملحدون.. تعرف عليها

مدير وحدة حوار يتحدث
مدير وحدة حوار يتحدث لصدى البلد

كشف الباحث طاهر فاروق زيد، مدير وحدة حوار دار الإفتاء المصرية، عن أشهر الأسئلة التي يرددها الملحدون.

وقال طاهر فاروق زيد، في حوار لصدى البلد، إن الأسئلة التي نتعامل معها في وحدة حوار تتنوع إلى عدة أنواع منها إلحاد ومنها مجرد شبهات، وهي كالتالي:

1. الأسئلة الكبرى (مثل: نشأة الكون، ووجود الله، وصدق الرسالة، وصوابية الدين)

2. الأسئلة الفلسفية (مثل: معضلة الشرّ، مفهوم الإرادة الحرّة، نظرية الخلق المستمرّ.. وهكذا).

3. الشبهات العلمية: (مثل: نظرية التطور، والخلق القرآني....).

4. شبهات حول الشريعة: (مثل: تطبيق الشريعة، والحجاب، والميراث بشكل عام وميراث الأنثى بشكل خاص، وشهادة المرأة، وحقوق المرأة، وزواج المسلمة من غير المسلم، وزواج المسلم بغير المسلمة والكتابية، ومفاهيم حول الأحكام التعبدية ومعقولة المعنى.. وهكذا).

5. شبهات حول السيرة والسنّة والتاريخ الإسلامي: (مثل: الغزوات والفتوحات، ودعوى انتشار الإسلام بحد السيف، وروايات السنة حول تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام.. وهكذا).

6. مشكلات اجتماعية دينية: (مثل: التحويل من دين الإسلام لغيره من الأديان ...وهكذا).

7. مشكلات نفسية لها أبعاد دينية: (مثل: اليأس ومحاولة الانتحار، والوسواس القهري الديني، وادعاء النبوة، والألوهية، والمهدية.. وهكذا).

8. المشكلات الحضاريّة: (مثل: مشكلة الاندماج والهوية لدى بعض المسلمين في الدول الغربية، وما ينشأ عنها من أسئلة معرفيّة لدى الجيل الثاني والثالث.. وهكذا).

9. المشكلات العُمريّة: (مثل الأسئلة المتعلّقة باختلاف الأجيال خاصة مع انتشار تأثير السوشيال ميديا في حياتنا.. وهكذا).

وتعتبر وحدة حوار الحديثة في دار الإفتاء المصرية، هي وحدة نوعية متخصصة تقوم على العمل البحث والعمل الإفتائي، فتقوم برصد أكثر الأسئلة الفكرية شيوعا في المجتمع وتحللها وتكتب أجوبة في الرد عليها، وإفتائية: بحيث تعقد جلسات حوارية وفكرية مع المترددين على الدار للإجابة عن أسئلتهم.

أشهر الأسئلة الملحدون دار الإفتاء وحدة حوار الإلحاد

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