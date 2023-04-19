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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خروج 16 مستشفى عن الخدمة.. نداء استغاثة عاجل من الصحة السودانية

السودان
السودان

وجهت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، نداء استغاثة عاجل، لوقف الحرب وفتح مسارات للإسعاف.

وأضافت الصحة السودانية أن ولاية الخرطوم تواجه انهيارًا كاملًا في القطاع الصحي العام والخاص، معلنًا خروج 16 مستشفى عن الخدمة.

ولفتت إلى افتقارهم إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية وعلى رأسها الأدوية الأساسية وأكياس الدم.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إنه وفقًا للمعلومات التي بحوزة منظمة الصحة العالمية، فقد تعرضت بعض المؤسسات الطبية المحلية في السودان للنهب واستخدم بعضها لأغراض عسكرية.

وأضاف، أنه وفقًا لتقارير من مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة السودانية، تسبب الصراع في السودان في مقتل 270 شخصًا على الأقل وإصابة 2600 إصابة.

الصحة السودانية وزارة الصحة السودانية السودان نداء استغاثة منظمة الصحة العالمية

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