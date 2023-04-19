مصرع شابين بالمنوفية أثناء توجههما لإفطار الصائمين بـ زراعي القاهرة ـ الإسكندرية |صور

شيّع العشرات من أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية جثمان شابين لقيا مصرعهما أثناء صيامهما وتوجههما إلي إفطار الصائمين علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي كل من الشابين محمد عبد الرحمن ومحمد عطوة بدوي من أبناء قرية طوخ طنبشا وذلك عقب وصول الجثامين الي القرية حيث تم أداء صلاة الجنازة علي الشابين من مسجد الصفا بالقرية.

ووسط صراخ وبكاء الجميع شيع العشرات الصديقين الي مثواهما الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وأكد أحد أهالي القرية ، أن الشابين اعتادا المشاركة طوال شهر رمضان في توزيع وجبات الإفطار للصائمين علي الطريق الزراعي السريع امام قريه طوخ طنبشا.

وتابع أن الشابين أصدقاء وتوفيا صائمين قبل دقائق من صلاة المغرب في حادث تصادم مع سيارة نصف نقل علي الطريق الزراعي.

وأضاف أنهما كاناا يتمتعان بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة بين أبناء القرية.

وكان قد تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل علي الطريق الزراعي ووجود متوفين ومصاب.

بالانتقال تبين وفاة “ م.م.ع ” 35 سنة سائق التروسيكل وصديقه “ م.ع.ا ” ٣٩ سنة وإصابة سائق السيارة نصف النقل “ ك.ع.ا ” ٤٦ سنة.

مصرع شابين في حادث بالمنوفية

مصرع شابين في حادث بالمنوفية

مصرع شابين في حادث بالمنوفية

مصرع شابين في حادث بالمنوفية