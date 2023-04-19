عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شابين بالمنوفية أثناء توجههما لإفطار الصائمين بـ زراعي القاهرة ـ الإسكندرية |صور

مصرع شابين في حادث
مصرع شابين في حادث تصادم بالمنوفية

شيّع العشرات من أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية جثمان شابين لقيا مصرعهما أثناء صيامهما وتوجههما إلي إفطار الصائمين علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية.

وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي كل من الشابين محمد عبد الرحمن ومحمد عطوة بدوي من أبناء قرية طوخ طنبشا وذلك عقب وصول الجثامين الي القرية حيث تم أداء صلاة الجنازة علي الشابين من مسجد الصفا بالقرية.

ووسط صراخ وبكاء الجميع شيع العشرات الصديقين الي مثواهما الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

المنوفية .. مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم أمام قرية طنبشا

انقلاب سيارة مواد بترولية ونقل 48 طن بنزين بسيارة بديلة في المنوفية

وأكد أحد أهالي القرية ، أن الشابين اعتادا المشاركة طوال شهر رمضان في توزيع وجبات الإفطار للصائمين علي الطريق الزراعي السريع امام قريه طوخ طنبشا.

وتابع أن الشابين أصدقاء وتوفيا صائمين قبل دقائق من صلاة المغرب في حادث تصادم مع سيارة نصف نقل علي الطريق الزراعي.

وأضاف أنهما كاناا يتمتعان بالسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة بين أبناء القرية.

وكان قد تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بحادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نصف نقل علي الطريق الزراعي ووجود متوفين ومصاب.

بالانتقال تبين وفاة “ م.م.ع ” 35 سنة سائق التروسيكل وصديقه “ م.ع.ا ” ٣٩ سنة وإصابة سائق السيارة نصف النقل “ ك.ع.ا ” ٤٦ سنة. 

مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
مصرع شابين في حادث بالمنوفية
حادث إفطار محافظة المنوفية حادث تصادم المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

ترشيحاتنا

انفلات أخلاقي.. تساؤل مثير من خالد الغندور لإدارة الأهلي بشأن كهربا

الجو هيقلب| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الزمالك أخد حقه تالت ومتلت.. تعليق مثير من ميدو على إيقاف كهربا

ولي العهد السعودي يبحث مع أبو مازن مستجدات الأوضاع بفلسطين

دعاء نهاية رمضان 2023 .. خير ما نختم به شهر الصيام

أزمة ونداء استغاثة.. توقف 39 مستشفى عن الخدمة بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيصورنى ودفعت ٨٠ ألف دولار عشان يطلقني..صور لعلا غانم برفقة بناتها

بعد انتشار الترمس المغشوش فى الأسواق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

أبو أولادي ومحدش له دعوة.. صور جمعت بين زينة وأحمد عز غير منتشرة|شاهد

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ