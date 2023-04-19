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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تركته خطيبته.. شاب يدمر متجرًا بالصين يثير الجدل على السوشيال ميديا| اعرف الحكاية؟

صدى البلد

أثارت حادثة تداول صورها رواد السوشيال ميديا، الجدل فيما بينهم، حيث تداول الناشطون مقطعاً مصوراً لحادث القيام باقتحام سيارة تابعة لمجمع تجاري في الصين، ما أدى الي العديد من الخسائر به وإلحاق أضرار فيه.

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وفقا لموقع watchpeopledie قد أصيب  شاباً صيني الجنسية  بحالة من الانهيار العصبي، وذلك أثناء قيادته لسيارته الخاصة  وقيامه أيضا بقطع إشارة  المرور الحمراء، ثم قيامه بالانعطاف على رصيف المشاة والدخول مجمعاً تجارياً، حتى وصل لمتجر "هواوي" فدخله وقام بتدميره وإلحاق العديد من الخسائر به .

انهيار عصبي


أضاف موقع watchpeopledie أن الشاب استقبل مكالمة من خطيبته وهي تخبره بأنها ستقوم بتركه ليصاب بحالة من الانهيارالعصبي على إثرها ويفقد السيطرة على سيارته.

رواد السوشيال ميديا اقتحام سيارة الانهيار العصبي

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