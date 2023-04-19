عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رمضان في الإمارات.. 10 ملايين درهم هدية لسائقي التاكسي لهذا السبب

سيارة أجرة في الشارقة
سيارة أجرة في الشارقة بالإمارات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة بدولة الإمارات، عن بدء توزيع المكافآت السنوية على أصحاب لوحات أرقام سيارات الأجرة. 

 

ووفقا لموقع “خليج تايمز”، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة أنها ستبدأ في توزيع مكافآت عام 2022.

txt

الولايات المتحدة تبحث مع الإمارات وفرنسا الوضع في السودان

txt

قرار عاجل من الإمارات بشأن استخدام الطائرات بدون طيار في دبي

وأوضحت الهيئة أن القيمة الإجمالية للمكافآت التي سيتم إصدارها تبلغ 9.654 مليون درهم.

 

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المكافآت تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتشجيع أصحاب سيارات الأجرة على الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية وتوفير خدمات أفضل للجمهور.

 

وتشترط الهيئة بأن يكون المستحق للمكافأة قد تم الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية وقدَّم خدماته بشكل لائق ومهني خلال العام الماضي.

 

ويعتبر توزيع المكافآت السنوية على أصحاب لوحات الأرقام في سيارات الأجرة في الشارقة إجراءً روتينيًا يتم تنفيذه كل عام، ويعد دليلًا على حرص الهيئة على تعزيز الشفافية والعدالة في التعامل مع المتعاملين والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

 

وفي كل عام خلال شهر رمضان المبارك ، تخصص السلطات في مختلف الإمارات ملايين الأموال لأصحاب لوحات سيارات الأجرة.

 

إلى جانب تعزيز سعادة المواطنين قبل احتفالات عيد الفطر ، تهدف هذه المبادرة السنوية إلى دعم أصحاب الدخل الثابت والعائلات المحتاجة.

الشارقة دولة الامارات سيارات الأجرة عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

ترشيحاتنا

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

مليونير صدى البلد.. الحاجة كوثر تحصد الجائزة الكبرى وتتسلم المبلغ على الهواء

برنامج إسرائيلي يكشف تفاصيل عملية نفذتها كتائب القسام قرب سديروت

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

تجربة باستخدام الفئران.. كيف تبدو أصغر لسنوات؟

أخبار التكنولوجيا|«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم.. وتويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» ويتخذ هذا الإجراء البديل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند خلط زيت الزيتون والزعتر.. خبير تغذية يجيب

أسباب دهون البطن المتراكمة والعنيدة.. خبير تغذية يجيب

هيفاء وهبي تثير الجدل بصور جديدة عبر انستجرام| شاهد

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ