بعد مادورو.. بوتين يدعو رئيس بوليفيا لزيارة روسيا

نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره البوليفي روجيليو مايتي دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لرئيس بوليفيا لويس آرسي لزيارة روسيا.

وقال لافروف خلال لقائه وزير خارجية بوليفيا في السفارة الروسية في فنزويلا: "أريد أن أنقل من خلالكم أطيب التمنيات إلى الرئيس آرسي ودعوة من الرئيس فلاديمير بوتين له لزيارة روسيا".

كما دعا الوزير لافروف نظيره البوليفي لبحث العلاقات بين البلدين ووضع الخطط المستقبلية.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سلم في وقت سابق الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس الفنزويلي بمقر الرئاسة الرسمي، في قصر ميرافلوريس: "أريد أن أنقل إليكم رسالة من الرئيس بوتين. كما طلب مني أن أنقل شفهيا أحر تمنياته وتحياته إليكم. لديكم دعوة منه لزيارة روسيا في أي وقت مناسب".

وحيا مادورو الوفد الروسي، مشددًا على أنه يعرف "كم كان العمل مثمرًا في البرازيل والآن في فنزويلا؟".