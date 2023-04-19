تحرير 8 مخالفات تموينية وضبط نصف طن سماد مجهول المصدر بمطاي بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز مطاي شمال المنيا 8 مخالفات تموينية متنوعة خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضبط الأسواق واستمرار الحملات التفتيشية والرقابية.

وأوضح هشام فايز رئيس المركز انه تم ضبط 500 كيلو جرام من السماد مجهول المصدر بالإضافة لتحرير 8 مخالفات تموينية متنوعة، حيث تنوعت المخالفات بين لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم وجود شهادات صحية – خبز ناقص الوزن).

وأضاف "فايز" انه تم التحفظ على الكميات المضبوطة بالتوازي مع استمرار حملات على المخابز البلدية والأسواق، لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال رصد المخالفات.