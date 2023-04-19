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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيطري قنا يصادر لحومًا وأسماكا فاسدة بأبوتشت 

لحوم مضبوطة
لحوم مضبوطة

شنت مديرية الطب البيطرى بـ قنا، حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال وأماكن بيع اللحوم بمركز أبوتشت، في إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.
 

وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحملات حررت 7 محضر مخالفة ، بإجمالي مضبوطات بلغت 80 كجم، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وشرطة المسطحات والوحدة المحلية للمدينة.

 

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وأضاف الداودي، بأن الحملة التفتيشية استهدفت التفتيش على أسواق وأماكن بيع اللحوم حفاظاً على صحة المواطنين، و تم تحرير 7 محاضر مخالفة، منها 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و 3 محاضر ضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.


وأكد محافظ قنا، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإرسالها إلي هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيق معهم.
 

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، بأن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


 

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