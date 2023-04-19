موعد أذان المغرب في بني سويف.. 28 رمضان



في اليوم الثامن والعشرين من أيام شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد آذان المغرب اليوم الاربعاء 19 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .



وعن موعد أذان المغرب في محافظة “ بني سويف “ في اليوم الثامن والعشرين من أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الاربعاء ” في تمام الساعة 06:29 مساءاً لينتهي صوم اليوم الثامن والعشرين من أيام رمضان ويفطر الصائمون.

وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.