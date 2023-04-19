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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في بني سويف.. 28 رمضان

مسجد عمربن عبدالعزيز
مسجد عمربن عبدالعزيز ببني سويف


في اليوم الثامن والعشرين من أيام  شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد آذان المغرب اليوم الاربعاء   19 -4 -2023 ، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة ، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل .

موعد أذان المغرب في بني سويف 27 رمضان

تسريب فى خط المياه الرئيسى بطريق السادات بمدينة بنى سويف


وعن موعد أذان المغرب في محافظة “ بني سويف “ في  اليوم الثامن والعشرين من أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الاربعاء  ”  في تمام الساعة  06:29  مساءاً لينتهي صوم اليوم الثامن والعشرين  من  أيام رمضان ويفطر الصائمون.
وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.

بني سويف قراءة القران التراويح قراءة القران الكريم الأذان القران الكريم

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