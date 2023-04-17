تسريب فى خط المياه الرئيسى بطريق السادات بمدينة بنى سويف

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هانى الجويلى رئيس المدينة بالاشتراك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف أعمال شفط المياه من طريق السادات بالمدينة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.

وعلى الفور انتقل المحاسب هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف إلى موقع البلاغ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف لمتابعة أعمال الصيانة وشفط المياه

وتعرض خط المياه الرئيسى على طريق السادات امام كوبرى الدوية بمدينة بنى سويف لتسريب من عداية حديد قطر ٥٠٠ مم ،حيث تم إيقاف محطتى المياه الأمريكي والتشيك وجارى سحب المياه لكشف العطل والاصلاح.

فيما تم فصل المرافق التى تتعارض مع موقع الخطر و تم تحويل حركة السير والمرور للمتجه لمطلع كوبرى النيل من أمام حديقة عابدين لمدخل الدوية للحد من التكدس والازدحام المرورى

فيما تم الدفع بسيارات الكسح الخاصة بالوحدة المحلية والاشتراك مع شركة المياه وجارى شفط المياه والاصلاح، فيما بدأت أعمال الحفر للوقوف على أسباب التسريب ومعالجتها .