محافظ بني سويف يناقش تقرير مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي OWAP

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، التقرير الربع سنوي بشأن جهود وأنشطة مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" OWAP" ، وهو أحد المشروعات الممولة من الحكومة الكندية فى ضوء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الكندية و وزارة التعاون الدولي فى 31 مارس 2021، وكذلك موافقة رئاسة الجمهورية على الاتفاقية فى 22 يونيو 2021، وتم التصديق عليها من البرلمان المصري في 19 أكتوبر 2021 ، ويستغرق تنفيذ المشروع 4 سنوات، ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة الينيا انترناشيونال الكندية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية والمجلس القومي للمرأة.

ويهدف مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي إلى "تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بنى سويف والمنيا"، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ، التي تتضمن "تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات". ويعمل المشروع على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا ، تحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة" ، تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية لكي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل العوائق التي تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وتبين من التقرير الذى عرضته نهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي ، الإشارة إلى مجموعة من الجهود والأنشطة التى تم تنفيذها " خلال الفترة من يناير 2023 حتى مارس2023 ضمن محاور وأهداف المشروع الثى تتضمن 3 محاور ،تشمل :تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي فى مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا، وتحسين بيئة العمل للسيدات داخل شركات التصنيع الزراعي من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل مكان العمل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي ، والتي توفر بيئة عمل مواتية ومشجعة لعمل المرأة، بالإضافة إلى تحسين البيئة الداعمة من حيث السياسات ولوائحها والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة اقتصادياً وتقليل العوائق التى تحول دون توظيف المرأة وريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا ، حيث تم خلال تلك الفترة "خلال الربع الأول من عام 2023 " تنظيم العديد من الانشطة التي تتسق مع اهداف المشروع الخاصة بتعزيز دور المرأة في مجال ريادة الاعمال ورفع قدراتها في امتلاك و إدارة مشروعها ،منها : تنفيذ تدريبات فنية متخصصة للمستفيدات خريجات تدريب ريادة الاعمال بالمشروع بناءً على الاحتياجات الفنية وفق تخصصات السيدات في التصنيع الزراعي، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن الفنية على منتجات عالية الجودة وفقاً لمتطلبات السوق،

وتم تنفيذ عدد 5 تدريبات خلال الفترة من فبراير حتى نهاية شهر مارس 2023 ، واستفاد من التدريب 40 سيدة ، في مجالات صناعات : صناعه الجبن ومشتقات الالبان ، تصنيع اللحوم والمجمدات ، زراعة وتجهيز المشروم ، و تجهيز وتجفيف الخضار ، صناعه الاعلاف ، وتم التدريب داخل عدد من المصانع ، وبالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف تم تنفيذ زيارات ميدانية داخل المجتمعات المستهدفة من المشروع (طنسا الملق – بياض العرب – بنى سليمان الشرقية – قاى - منشأة الأمراء) لتوعية المستفيدات بدور جهاز المشروعات والخدمات التي يقدمها لأصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة الى خدمات الشباك الواحد التي تساهم في تيسير تسجيل وترخيص للمشروعات للسيدات

وتم تنفيذ بمشاركة أعضاء اللجان المجتمعية المحلية، قيام مشروع تعزيز فرص المرأة فى مجال التصنيع الزراعى بعمل خريطة للفرص الاقتصادية داخل المجتمعات التي يجري تنفيذ المشروع بها : (طنسا الملق – بياض العرب – بنى سليمان الشرقية – قاى - منشأة الأمراء) باستخدام منهجية التخطيط بالمشاركة ، بهدف طرح الفرص الاقتصادية أمام الراغبون فى هذه المجتمعات فى عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وقام المشروع بعمل خطة إصحاح بيئى والتوعية بمفاهيم الإدارة البيئة والتغيرات المناخية داخل المجتمعات التى يتنفذ بها المشروع (طنسا الملق – بياض العرب – بنى سليمان الشرقية – قاى - منشأة الأمراء) حيث تم رصد المشكلات البيئة التى تعانى منها هذه المجتمعات ووضع تصور للحلول المقترحة وخطوات التوعية اللازمة الخاصة بكل مجتمع ، وتنفيذ ورشة تدريبة للمدربين / ات الخاص بمنهج التمكين الاقتصادي للمرأة وتمكين عدد 11 مدرب / ة بمحافظة بنى سويف ( 3 ذكور – 8 اناث) بعدد اربع جمعيات لزيادة معارف و مهارات المدربين و المدربات عن موضوعات الدليل التدريبي وتمهيدا لتطبيق التدريب للفئات المستهدفة بالمجتمعات واللجان المجتمعية .

وتم تدريب الجان المجتمعية على منهج التمكين الاقتصادي للمرأة لعدد 5 جمعيات بمجتمعات (النويرة – ابشنا – الميمون – طوه – صفط راشين) وعدد المتدربين (25ذكور – 25إناث) لتعريف وفهم المفاهيم المختلفة في مجال النوع الاجتماعي و مفاهيم التمكين الاقتصادي للمرأة و زيادة الوعى والمعارف و المهارات عن المشروعات الاقتصادية ،ماهيتها ، أنواعها التعرف على الاعمال الزراعية التجارية ، التصنيع الغذائي و سلسلة القيمة و سلسلة الامداد والتعرف على البيئة الزراعية و تغير المناخ.