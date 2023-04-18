موعد أذان المغرب في بني سويف 27 رمضان

في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة "صدى البلد" موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 -4 -2023، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل.



وعن موعد أذان المغرب في محافظة “ بني سويف “ في اليوم السابع والعشرين أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الثلاثاء ” في تمام الساعة 06:25مساءاً لينتهي صوم اليوم السابع والعشرين من أيام رمضان ويفطر الصائمون.



وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.