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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب في بني سويف 27 رمضان

مسجد عمربن عبدالعزيز
مسجد عمربن عبدالعزيز ببني سويف

في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم نعرض عبر منصة "صدى البلد" موعد أذان المغرب  اليوم الثلاثاء 18  -4 -2023، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتجهيزات المتنوعة والعديدة، لوجبة الإفطار بعد يوم من الصيام في الشهر الفضيل.


وعن موعد أذان المغرب في محافظة “ بني سويف “ في  اليوم   السابع والعشرين أيام الشهر الكريم ، فمن المقرر أن يرفع الأذان ” اليوم الثلاثاء  ”  في تمام الساعة 06:25مساءاً لينتهي صوم اليوم   السابع والعشرين  من  أيام رمضان ويفطر الصائمون.


وتبدأ الطقوس الرمضانية من قراءة القرآن الكريم ، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح والأمسيات الثقافية والسهرات الرمضانية.

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