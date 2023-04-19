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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم لاتنتهي.. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل غاز سام ضد الفلسطينيين في أريحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينين، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" أن قوات الاحتلال قامت بإقتحام شارع القدس في المنطقة الجنوبية بأريحا.

وتركزت قوات الاحتلال  عند مدخل مخيم عقبة جبر الرئيسي، وبدأت بإطلاق قنابل الصوت والغاز بشكل كثيف، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين عند مدخل المخيم بالاختناق.

كما هدم مستوطنون إسرائيليون بحماية من الأحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، عدداً من المحلات التجارية في البلدة القديمة في الخليل.

وصرح مدير عام لجنة الإعمار عماد حمدان لوكالة "وفا"، إن مستوطنين هدموا بحماية من قوات الاحتلال نحو خمسة محال تجارية تقع في السوق المعروف بسوق العتق "الرايش" قرب مسجد السنية، داخل منطقة الحسبة القديمة.

وأضاف أن هذه المنطقة مغلقة ومعزولة بالكامل من قبل قوات الاحتلال منذ أكثر من 25 عاما، ويُمنع على المواطنين وأصحابها دخولها أو الوصول إليها، وبالمقابل، هي مفتوحة بالكامل أمام المستوطنين، الذين قاموا وبحماية من قوات الاحتلال بهدم 5 محلات فيها، تمهيدا للاستيلاء على الأرض وبناء وحدات استيطانية جديدة مكانها.

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