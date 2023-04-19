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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل سامسونج Galaxy A24 القادم بألوان جديدة.. اعرف سعره ومواصفاته

Galaxy A24
Galaxy A24

بالرغم من أن شركة "سامسونج" الكورية الشهر الماضي لم تبدأ بعد الحملة الترويجية الجديدة لهاتفها القادم طراز Galaxy A24 إلا أن التسريبات لم تنتظر طويلا وبالفعل أعطتنا نظرة أولية على هاتف Samsung الاقتصادي الموفر في الميزانية.

 الآن ، وفقا لتقرير موقع androidauthority هناك تسريبات جديدة  عن Galaxy A24 تعطي مزيدًا من المعلومات الخاصة بفنيات الجهاز وإمكانياته بالإضافة إلى عرض كامل للتصميم والألوان، وتفاجيء سامسونج عملائها مع هاتف سلسلة A الجديد بألوان تقدمها لأول مرة.

Galaxy A24

يظهر التسريب الجديد موبايل  سامسونج  Samsung الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا بعد بثلاثة ألوان. هذه الألوان الثلاثة تشمل الأسود والأخضر الليموني وشيء أكثر غرابة. يبدو أن الخيار الثالث هو نوع مختلف يقدم لأول مرة، لون شبيه بالمرأة، متغير باستمرار حسب الإضاءة والأجواء المحيطة.

في التسريب السابق ، أظهرت الصور التشويقية أنه سيكون هناك خيار لون أحمر عنابي، لكنه لم يظهر هذه المرة ولكن المؤكد حتى الآن أن اللوحة الخلفية والإطار من البلاستيك. لكن حافظت سامسونج على لغة تصميم 2023 التي اتبعتها في الطرازات الأخرى، ظهر مسطح والتخلي عن جزيرة خاصة للكاميرا الخلفية. يبدو أيضًا أن الشاشة ستحتوي على تصميم -U لكاميرا السيلفي.

بالانتقال إلى المواصفات والأداء ، يزعم التسريب أن  Galaxy A24 سيحتوي على شاشة عرض Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة وضوح 2،340 × 1،080 بيكسل، يتم تشغيله بواسطة معالج MediaTek Helio G99 ، مقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع من خلال كارت ميموري.

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يحزم الجهاز الجديد من  سامسونج  بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة واتصال NFC وإمكانيات شريحة اتصال  SIM مزدوجة. ويمكن أن يأتي هاتف جالاكسي A24 على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

بالنسبة للسعر المتوقع سيتم إطلاقه في الشرق الأوسط مقابل 200 يورو، أي ما يعادل 6767 جنيه مصري.

سامسونج Samsung Galaxy A24 Mediatek بطارية

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