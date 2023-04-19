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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم الإمارات تضيف 68 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر رمضان

صدى البلد

أضافت أسواق الأسهم المحلية بالامارات ما يناهز 68 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال شهر رمضان المبارك مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية تفاؤلا بنتائج الشركات الفصلية للربع الأول والإدراجات الجديدة.

وبحسب وكالة انباء الإمارات “وام” تعززت القيمة السوقية للأسواق خلال رمضان بثلاثة إدراجات جديدة شملت "بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وإدراج "إم بي إم إي" كأول شركة تكنولوجيا مالية يتم إدراجها في منصة "نمو" بسوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.296 تريليون درهم في نهاية شهر شعبان الماضي إلى 3.364 تريليون درهم بنهاية آخر جلسات شهر رمضان الجاري، موزعة بواقع 2.757 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و607.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 29 مليار درهم خلال شهر رمضان توزعت بواقع 22.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و6.11 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جري التداول على نحو 7.2 مليار سهم منها 4.03 مليار سهم في سوق أبوظبي و3.1 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 366.9 ألف صفقة في السوقين.

- سوق أبوظبي .

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" خلال شهر رمضان بنسبة 0.17% ليغلق عند 9506.53 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9633.78 نقطة بمكاسب 0.31%، وارتفع مؤشر قطاع العقار 10.2% والسلع الاستهلاكية 7.9% ومؤشر الطاقة 2.33% والمواد الأساسية 1.03% والمالية 0.49%.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" النشاط خلال رمضان مستقطباً سيولة بأكثر من 5.8 مليار درهم، تلاه " ألفا ظبي" بسيولة 2.54 مليار درهم، ثم "الدار العقارية" 1.32 مليار درهم، تلاه "ملتيبلاي" جاذباً نحو 1.19 مليار درهم، و"أدنوك للغاز" 1.04 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة خلال شهر رمضان "بيانات" 16.5% و"أبوظبي الإسلامي" 12.8% و"الدار العقارية" 11% و"أغذية" 8.5% و"دانة غاز" 5.5% و"أدنوك للغاز" 3.73% و"بروج" 3.54% و"أدنوك للحفر" 3.45%.

و زاد "أبوظبي التجاري" خلال شهر رمضان بنسبة 2.71%، مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 27% إلى 1.878 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.

سوق دبي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال شهر رمضان بنسبة 2.31% أو ما يعادل 78.3 نقطة ليغلق عند مستوى 3471 نقطة، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 6.54% والقطاع المالي 2.84% والصناعة 0.64%.

وارتفع في سوق دبي خلال رمضان، "إعمار العقارية" 6% و"إعمار للتطوير" 5.5% و"سوق دبي المالي" 28% و"دبي للاستثمار" 4% و"الإمارات دبي الوطني" 2.3% و"إمباور" 2%.

واستحوذ سهم "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات خلال الشهر الفضيل بنحو 1.44 مليار درهم، تلاه "مصرف عجمان" بنحو 591.1 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" 583.8 مليون درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 549.4 مليون درهم.

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