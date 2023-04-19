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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان بصاحبة السعادة ونيللي كريم مع لميس.. قائمة نجوم البرامج في العيد

نجوم البرامج فى عيد
نجوم البرامج فى عيد الفطر

يشهد موسم عيد الفطر القادم العديد منافسة قوية بين عدد من البرامج، والتى حرصت على استضافة نجوم الفن للاحتفال مع الجمهور بهذه المناسبة.

 

محمد رمضان مع إسعاد يونس 

محمد رمضان مع إسعاد يونس 

ويأتي فى مقدمة هذه البرامج برنامج إسعاد يونس صاحبة السعادة، والتى تستضيف الفنان محمد رمضان للحديث عن نجاحه فى جعفر العمدة.

ويتحدث أيضا محمد رمضان خلال الحلقة عن فيلمه الجديد هارلي الذي ينافس به فى موسم العيد، بالإضافة إلى تقديمه لمجموعة من أشهر أغانيه.

 

هالة صدقي مع منى الشاذلي

هالة صدقي ومنى الشاذلي 


أما الإعلامية منى الشاذلي فتستضيف الفنانة هالة صدقي، لكونها واحدة من نجوم مسلسل جعفر العمدة، بل هي من أنجح نجماته بشخصية الحاجة صفية والدة جعفر العمدة.

وتتطرق هالة صدقي خلال حديثها عن المسلسل لكواليس التعاون مع المخرج محمد سامي ومحمد رمضان وأيضا مع زوجاته الأربعة وهم زينة ومى كساب وإيمان العاصي ومنة فضالي.

 

نيللى كريم ضيفة لميس الحديدي

نيللى كريم مع لميس

كما تحل الفنانة نيللى كريم ضيفة على برنامج الإعلامية لميس الحديدي ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ومعها أسرة مسلسلة عملة نادرة.

كما تستضيف أيضا المنتج والمؤلف مدحت العدل ، والذي يتحدث عن تجربته مع نيللى كريم وخاصة فى هذا المسلسل الذي يتطرق إلى الدراما الصعيدية.

 

أسرة جعفر العمدة مع عمرو الليثي 

برنامج واحد من الناس

وتتواجد أسرة مسلسل جعفر العمدة ضيوف على الإعلامي عمرو الليثي يوم السبت القادم للحديث عن نجاح المسلسل.

وعلى رأسهم عصام السقا وأحمد عبد الله وطارق النهري وجوري بكر.
 

موسم عيد الفطر محمد رمضان اسعاد يونس منى الشاذلى هالة صدقي لميس الحديدي نيللي كريم

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