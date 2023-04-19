جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

قررت سيدة التخلص من حياتها الزوجية نهائيا حيث قررت انهاء حياة زوجها واستعانت بعشيقها لمساعدتها في جريمتها قبل ساعات قليلة من حلول عيد الفطر المبارك.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات بوصول شخص مصابا بالرأس إثر الاعتداء عليه بآلة حادة ووفاته بعد عدة أيام متأثرا بإصابته.

شكل العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة خاصة ان المجني عليه علاقاته طيبة مع الاخرين، نجحت التحريات في تحديد هوية المتهمين حيث تبين ان زوجة القتيل وراء ارتكاب الواقعة بالاتفاق مع شاب تجمعهما علاقة آثمة ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين في القاء القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة.

وقالت الزوجة المتهمة: "زهقت من عيشتي معاه وزهقت منه هو شخصيا وقررت اخلص منه وعشيقي ساعدني".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.