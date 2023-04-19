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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين.. السؤال 28 من وفوق كل ذي علم عليم

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن السؤال الثامن والعشرين في مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم».

وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة، خلال برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنّ سؤال الحلقة هو: «ما هي الشجرة المباركة التي ذكرها الله تعالى في القرآن وأيدت الأبحاث العلمية فوائدها».

وأضاف مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن اختيار الإجابة من بين التالي هي: “التين، الزيتون، أم النخيل”.

واختتم بالإشارة إلى أن الفائز من مسابقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» مع الشيخ على جمعة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه؛ حيث أن المسابقة ترعاها مؤسسة أبو العينين للشؤون الاجتماعية والخيرية». 

كيفية المشاركة في مسابقة كل ذي علم عليم

وللاشتراك في المسابقة الدينية اليومية يكون من خلال الاتصال على رقم (5959)، ومدة الإجابة ستكون حتى حلقة اليوم التالي، ويحصل الفائز على جائزة قدرها 10000 جنيه، مقدمة من مؤسسة أبو العينين الاجتماعية والخيرية، بالإضافة إلى الدخول على سحب لرحلة عمرة. 

وفوق كل ذي علم عليم علي جمعة هيئة كبار العلماء الشجرة المباركة مؤسسة ابو العينين

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