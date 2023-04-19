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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحدث العسكري: ننسق مع الجهات المعنية لعودة كافة قواتنا من السودان

العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أنه في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين.

وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن".

المتحدث العسكري

وأشار المتحدث العسكري أنه سيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل.

المتحدث العسكري.

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الإثنين الماضي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول، مؤكدًا على أن ما يجري في السودان هو شأن داخلي.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمه له على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن موقف مصر ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول، كاشفًا أن هناك جهود مصرية من أجل من أجل الحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان.

وطالب الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأطراف السودانية الجلوس على مائدة الحوار والمفاوضات لإنهاء الأزمة السودانية، مؤكدا على أن مصر على اتصال دائم مع الجيش السوداني وقوات التدخل السريع من أجل حقن دماء السودانيين.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

القوات المصرية في السودان

وأكد الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن هناك اتصالات قد تمت من أجل التأكيد على أمن وسلامة القوات المصرية في السودان، موضحًا أن القوات المصرية الموجودة في السودان كانت بغرض التدريب العسكري المشترك، وليس لدعم طرف على حساب طرف.

القوات المسلحة

وقد أصدرت القوات المسلحة بيانًا يوم السبت الماضي أوضحت فيه أنها تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأشارت القوات المسلحة في بيانها أن تواجد القوات المصرية في السودان كان لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان.

وأشارت القوات المسلحة في بيانها أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأهابت القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية.

اجتماع الرئيس السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة

الخارجية المصرية

وقد أصدرت الخارجية المصرية بيانًا قالت فيه: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على أثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن".

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لمتحدث العسكري القوات المسلحة السودان المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيسي

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