من أول استخدام.. ماسك خارق لتفتيح ونضارة البشرة في العيد|اعرفي الطريقة

يُعد الاهتمام بالبشرة من أكثر الأشياء التي يجب ألا تتجاهليها ولذلك قدم موقع هيلثي وصفة تفتيح البشرة خارقة يمكن أن تطبيقها قبل العيد.

وتعد الوصفة من مكونات طبيعية حيث أنها تعتمد علي الشوفان والعسل الأبيض التي تعمل هذه الوصفة على تنعيم البشرة ، ونضارتها ، وذلك لإحتواء الشوفان على العديد من الفيتامينات ، ومضادات الأكسدة ، والعناصر الهامة لصحة البشرة.



مكونات الماسك :

واحد ملعقة من الشوفان الخفيف مع العسل الابيض ويمكن إضافة معلقتين أو ٣ ملاعق

2 ملعقة من عصير الليمون.



طريقة تحضير ماسك العيد

إخلطي المكونات جيدا معا للحصول على عجينة طرية.

طبقي العجينة على وجهك ، وجسمك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

إفركي الماسك بيدك لإزالة الجلد الميت ، ثم إغسليها بالماء الفاتر.