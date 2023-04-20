ملعب الغلابة| انتهاء الدورة الرمضانية بحضور إعلاميين وسياسيين بالشرقية.. شاهد

روح جميلة وأجواء رمضانية وحالة من الفرحة العارمة، حلت على أهالي محافظة الشرقية، وذلك أثناء مشاهدة إحدى الدورات الرمضانية بمركز الحسينية.

وفي ذات السياق، حضر نهائي الدورة الرمضانية والمقامة على ملعب مركز شباب الحسينية والمعروف بـ ملعب الغلابة وارتبط اسم الغلابة بهذا الملعب لأنه يحوي الأطفال والأيتام وكل محب كرة القدم، الإعلامي ممدوح موسى والمستشار محمد رزق نقيب المحامين والمستشار أحمد العطار والمستشار محمد البلبوشي ولفيف من القيادات السياسية والاجتماعية بالمركز.

كما أكد الحضور على أهمية ممارسة الرياضة والتحلي بالأخلاق الرياضية في إطار المنافسة الشريفة مع نبذ التعصب الكروي.

وأوضح النقيب محمد عبدالباقي، أن دورة جمعية عزبة التل هذا العام هي من أكبر الدورات الرمضانية التي شهدتها محافظة الشرقية ووجه الشكر للجنة المنظمة على البطولة.

وفى ذات السياق قال المستشار محمد البلبوشي، إن الدورة تقام كل سنة فى ملعب الغلابة تكريما لشهداء الوطن واهاليهم من الجيش والشرطة، مضيفا أن الدورة في هذه السنة ومنذ بداية شهر رمضان ظهرت بشكل مختلف ومرحب بها من كل المحافظات لما ظهرت به من تنظيم وترتيب حتى نهاية الدورة.



ويشرف على الدورة الرمضانية كل من أحمد إبراهيم يونس وإبراهيم عبد السلام ومحمد المصري ومحمد أبو الشيخ لاعب النادي الأهلي السابق.

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