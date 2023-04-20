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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكرة الأرضية تشهد الآن ظاهرة نادرة يطلق عليها "كسوف الشمس الهجين"

كسوف الشمس
كسوف الشمس

تشهد الكرة الأرضي خلال الدقائق القادمة أول كسوف للشمس لعام 2023، ويكون "كسوف الشمس الهجين" ويتفق تؤقيت وسط الكسوف وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1444 هـ.

كسوف الشمس الهجين

وقال الدكتور محمد شعبان الباحث المساعد بقسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكسوف الهجين للشمس هو ما بين الكسوف الكلي والكسوف الحلقي، وأن سوف يكون كسوف كامل إذا شوهد في مكان في نقطة وحلقي في أخرى فيعتبر هجينا بينهم.

وأشار شعبان إلي أن سوف يبدأ كسوف الشمس كسوف شبه ظلي في تمام الساعة الثالثة وأربع وثلاثون دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة، وأن الكسوف غير مشاهد في مصر والمنطقة العربية.

ويتحول الكسوف شبه ظلي إلي كسوف كامل حيث يغطي القمر الشمس تماماً في تمام الساعة السادسة وست عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، وهو ما يتفق توقيته مع إقتران شهر شـــوال لعام 1444هـ، وسوف يكون غير مشاهد في مصر والمنطقة العربية ايضآ.

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ويُرى كسوف الشمس، ككسوف حلقي وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط، في شبه جزيرة نورث ويست كيب وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ، وجزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في اندونيسيا.

ويُرى الكسوف حلقياً في (شبه جزيرة نورث ويست وجزيرة بارو في غرب أستراليا ، والأجزاء الشرقية من تيمور الشرقية ، وكذلك جزيرة دامار وأجزاء من مقاطعة بابوا في إندونيسيا.)

ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (جنوب  وشرق قارة أسيا  –  قارة أستراليا –المحيط الباسفيكي – المحيط الهندي – القارة القطبية الجنوبية).    

كسوف للشمس كسوف الشمس الهجين الكسوف الهجين للشمس الكسوف الكلي والكسوف الحلقي كسوف

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