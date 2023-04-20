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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. الأمير محمد بن سلمان يستقبل ملك الأردن

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في الرياض، وبحث معه عددًا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقالت "واس" إن الأمير بن سلمان بحث مع الملك عبد الله على مائدة السحور العلاقات الأخوية بين البلدين كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أكد ملك الأردن ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد أفق سياسي من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وكان الملك عبد الله قد زار السعودية قادما من دولة الإمارات حيث التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي رحب به في مجلس قصر البطين في أبو ظبي.

وبحث رئيس دولة الإمارات وملك الأردن  العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيدٍ من التقدم والازدهار بحسب "وام".

وأقام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة إفطار، تكريماً لملك الأردن.

وقد وصل ملك الأردن، في وقت سابق يوم الثلاثاء، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق بمطار البطين في أبوظبي.

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