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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة، السبت المقبل.
قال هاني حتحوت في برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد:" الأهلي لديه مواجهة في غاية الأهمية، في حضور 50 ألف مشجع وحشد معنوي كبير".
أضاف:" كولر مبسوط مما يقدمه محمد شريف في اللقاءين الماضيين".
أوضح:" يرى كولر إذا لم يكن كهربا في كامل تركيزه سيدفع بمحمد شريف في المباراة أمام الرجاء".
أتم هاني حتحوت بكشف تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: 
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، عمرو السولية.
خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.
 

 

الأهلى كهربا ابطال افريقيا محمود كهربا دوري ابطال افريقيا محمد الشناوي

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