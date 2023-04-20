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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موسم حصاد البيض.. حقيقة صور غريبة تتصدر السوشيال ميديا

صورة متداولة بعنوان
صورة متداولة بعنوان "موسم حصاد البيض"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا غريبة لحصاد البيض في الريف المصري، والتي يظهر بها أشخاص يحملون صناديق عملاقة مليئة بالبيض، وآخرون يجمعون البيض من على الأشجار.

ومع انتشار هذه الصور بشكل واسع، اتضح أنها بواسطة الذكاء الاصطناعي وهي صور ليست حقيقية، بل صممها فنان كرواتي يدعى “فيليب فيلكوفيك” مستخدما تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليست حقيقية.

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وأوضح أنه استخدم تقنية حديثة لإنشاء هذه الصور، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء صور وفيديوهات وكأنها حقيقية، ضمن مشروعه لتحويل أحلام الأطفال إلى حقيقة.

وقد لاقت هذه الصور إعجابًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت اهتمام الكثيرين بموسم حصاد البيض في الريف المصري.

ومع ذلك، فإن هذه الصور تذكرنا بأهمية التحقق من المعلومات التي نتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للصور والفيديوهات المفبركة أن تسبب الذعر والفزع بين الناس.

ويمكن استخدام هذه التقنيات لإنشاء صور وفيديوهات أخرى، حيث تعتمد هذه التقنية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتعديل الصور والفيديوهات بأسلوب يجعلها تبدو واقعية بشكل كبير.

وتستخدم هذه التقنية في صناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية لإنشاء مشاهد تاريخية أو خيالية، وفي بعض الأحيان يمكن استخدامها في إنشاء مواد ترويجية وغيرها من الأغراض.

مواقع التواصل الاجتماعي الريف المصري الذكاء الاصطناعي موسم حصاد البيض

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