بعد تسريبات البنتاجون.. تفاصيل المكالمة السرية بين وزير الدفاع الأمريكي والجيش الإسرائيلي

كشف موقع "والا" العبري، إجراء مكالمة هاتفية سرية الخميس الماضي، بين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين.

وقال الموقع، استنادا إلى مسؤولين إسرائيليين اثنين، إن هدف المكالمة، كان نقل رسالة طمأنة من أوستين إلى جالانت، بعد تسريب وثائق البنتاغون السرية مؤخرا.

ووفقا للتقرير، فإن أوستين وضع جالانت، بالخطوات التي تتخذها الإدارة الأمريكية، لمنع تسرب المعلومات السرية في المستقبل.



وعلى غير العادة، لم تُصدر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، ولا وزارة الأمن الإسرائيلية، بيانًا رسميًا في ختام المكالمة الهاتفية.

وتضمّن تسريب وثائق البنتاجون السرية تفاصيل حساسة، من المشاورات الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقد يكون للتسريب آثار، على التعاون الاستخباري بين البلدين، إذ أن إسرائيل، تخشى من إفشاء معلومات، تنقلها إلى الولايات المتحدة.