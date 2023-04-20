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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو عايز تشتري موبايل جديد.. أحدث هاتف بكاميرا 50 ميجابكسل ب6000 جنيه

لو عايز تشتري موبايل
لو عايز تشتري موبايل جديد..أحدث موبايل بكاميرا

أطلقت شركة ZTE الصينية المصنعة للهواتف الذكية ،هاتف Axon 40 Lite ، أحدث إضافة إلى سلسلة Axon ، في المكسيك. 

 الهاتف من الفئة المتوسطة مدعوم بمعالج Unisoc T616 ويعمل بأحدث نظام تشغيل Android 12.

 

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني،  يتميز هاتف ZTE Axon 40 Lite بشاشة قياس 6.6 بوصة FHD + IPS بدقة 1080 × 2400 بكسل.  

يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS2.2 قابلة للزيادة حتى 512 جيجابايت عبر بطاقة microSD.  يزن الجهاز 182 جرامًا وأبعاده 163.0 × 74.0 × 8.3 مليمتر.

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و يأتي الهاتف ZTE Axon 40 Lite بكاميرا ثلاثية خلفية ، والتي تتضمن مستشعرًا أوليًا بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، وعدسة بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل ، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.  المستشعر. وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.0.

 

يتم دعم هاتف ZTE Axon 40 Lite بمعالج Unisoc T616 و ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط.  كما يأتي مزودًا بتقنية Bluetooth 5.0 ومنفذ USB من النوع C ومستشعر بصمات الأصابع المواجه للجانب ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

 

سعر وتوافر ZTE Axon 40 Lite
 

يتوفر ZTE Axon 40 Lite في خيارين من الألوان: الأزرق والأسود.  فيما يتعلق بتفاصيل التوسعة والتوافر لـ Axon 40 Lite ، ستكون متاحة لـ MXN 3999 في المكسيك (أي ما يعادل 6800 جنيه مصري تقريبا).

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