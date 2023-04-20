البرلمان العربي يعرب عن تعازيه لجمهورية اليمن إثر حادث التدافع في صنعاء

أعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة، للجمهورية اليمنية إثر حادث التدافع المأساوي الذي شهدته مدينة صنعاء مساء أمس، مخلفاً أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع حكومة وشعب اليمن في هذا المصاب الأليم ، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للمتوفين.

مصرع أكثر من 100 شخص

ولقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 300 آخرين بسبب تدافع في العاصمة اليمنية صنعاء خلال توزيع مساعدات مالية.

ونقلت وكالة أنباء «سبأ» عن أحد المسؤولين الحوثيين إن الحادثة وقعت «بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار»، مشيرا إلى أنه «تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع»،