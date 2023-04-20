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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات للمواطنين في عدة بلدات فلسطينية

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بحملة من الاعتقالات الواسعة في عدة مدن وبلدات في فلسطين.

وقالت وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين، من رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسام قاسم (45 عاما)، من قرية عارورة، شمال غرب رام الله، وآدم سليمان (20 عاما)، من قرية بيت عور التحتا، غرب المدينة، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، سبعة مواطنين بينهم صحفي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي أسامة العيسة (60 عاما) ونجله جمال (26 عاما)، وعدي فتحي عياد (32 عاما)، وفادي علي عياد (30 عاما)، ومحمد علي مصلح (19 عاما)، وأحمد اسعد الصيفي (26 عاما)، ومحمد وهيب الحيح (27 عاما)، بعد دهم منازلهم وتفتيشها .

كم اعتقل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مواطنين شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـــ"وفا" بأن قوة احتلالية اقتحمت قرية سالم شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه واعتقلت منه المواطن محمد عمار فريد عيسى.

كما اقتحمت قوة أخرى قرية دير الحطب شرق نابلس واعتقلت المواطن زيد عبد اللطيف حسين من منزله بعد تفتيشه.

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