ظهور هذه الأعراض بعد تناول الفسيخ والرنجة يستدعي الذهاب إلى الطبيب فورا..اعرفها

اعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة فى العيد، لكن تناول الفسيخ قد يمثل خطورة صحية على بعض الأشخاص.

فى إطار ذلك أصدرت وزارة الصحة بيانًا سابقًا أهابت فيه بالمواطنين الامتناع نهائيًا وفورًا عن تناول الفسيخ، بالرغم من عمله فى المنزل، وذلك لأنه يمثل خطورة شديدة على الصحة؛ فطريقة إعداده تساعد على نمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال، وقد يساعد فى احتمالات حدوث شلل في الجهاز التنفسي والعضلات ووظائف الأعصاب والتي قد تؤدي إلى الوفاة.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أعراض التسمم الذي ينتج من الفسيخ الفاسد، بحسب ما قال الدكتور عبد الرحمن شمس اختصاصي التغذية العلاجية، في تصريح لـ صدى البلد " والتى تتمثل فيما يلي :

1- زغللة العين.

2- جفاف في الحلق.

3- الشعور بصعوبة في البلع والكلام.

4- الإصابة بضعف في جميع عضلات وأجزاء الجسم.

5- الإصابة بضيق في التنفس، بالإضافة إلى فشل في وظائف التنفس والضيق الشديد، وذلك لأنه يصيب الجهاز التنفسي بالشلل.

6- ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

7- القيء والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن.

8- التأثير على الجهاز العصبي.

9- قد تصل عند البعض للوفاة.



الإسعافات الأولية لشخص تعرض للتسمم



1- تناول المصاب إذا كان على وعي، كوبا من الحليب المثلج أو "الساقع".

2- احرص على بقاء الجسم رطبا، حيث إن المشروبات مثل عصير الفاكهة ومياه جوز الهند يمكنها استعادة الكربوهيدرات والمساعدة في مواجهة أعراض التسمم.

3- بعد تناول العصير يجب تجنب الكافيين الذى يعمل بدوره على تهيج الجهاز الهضمي، ولكن إذا كنت تحرص على تهدئة الجهاز الهضمي فيكون من خلال مشروبات الأعشاب المهدئة مثل البابونج، النعناع، وفي حالة عدم تحسن المُصاب، يجب استدعاء الإسعاف ونقل المريض إلى المستشفى على الفور.