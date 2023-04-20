بيلاروسيا تعلن دعم موسكو ضد محاولات الانزلاق في حرب عالمية ثالثة

قال الرئيس البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم، إن بلاده ستقف مع موسكو ضد محاولات جرنا إلى حرب عالمية ثالثة.

وقد أعلنت روسيا، في وقت سابق، أنها ستنشر الأسلحة النووية التكتيكية، التي أعلنت مسبقا نشرها في بيلاروسيا، بالقرب من الحدود البيلاروسية البولندية.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت بيلاروسيا، أن الأسلحة النووية التكتيكية التي سترسلها روسيا ستُنشر قرب الحدود الغربية في الأول من يوليو القادم.

ومن جانبه قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروسيا ليس أكثر من "استعراض العضلات" ومحاولة لتخويف العالم.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن دودا قوله بعد محادثات مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في العاصمة فيينا "أعتقد أن هذه محاولة لتخويفنا وإغراقنا في الذهان، لن نخاف".

وأضاف رئيس وزراء بولندا أن هذه الخطوة كانت تستهدف أوروبا الغربية بشكل أساسي ، وكانت تهدف إلى خلق انطباع بأن روسيا كانت تقترب من ترسانتها النووية من الغرب.