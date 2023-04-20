عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات أوقاف الإسكندرية لصلاة عيد الفطر.. تفاصيل

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية في جولة مرورية

 

انتهت مديرية أوقاف الإسكندرية، برئاسة الشيخ سلامة عبدالرازق، من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التي سوف تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك ، والتي تبلغ ٣٦٣ مسجدا، و ٥٣١ ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، و ساحة مسجد سيدي المرسى أبو العباس.

وخصصت المديرية إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

غلق وتشميع 4 منشآت وإعدام مواد غذائية غير صالحة شرقي الإسكندرية

مياه الإسكندرية تواصل التعاون مع المجتمع المدني للوصول بالخدمة للفئات الأشد احتياجاً

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة  لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بكافة أنحاء المحافظة، وأكد على أنه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأضاف محافظ الإسكندرية؛ أنه لا مجال لزيادة ساحات صلاة عيد الفطر المبارك عن العدد الذي تم اعتمادها من الوزارة، على أن يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ على أن التنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الفطر المبارك.

من جانبه، قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف الإسكندرية، إن المساجد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، مشيدًا بالجهد المبذول بالمساجد والذي بدأ من تهيأتها واستعدادها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للاذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها في هذا الشهر الذي جعلنا نستشعر بأن رمضان بالإسكندرية هذا العام في أبهى صوره.

الاسكندرية غرفة عمليات ضيوف الرحمن محافظ الاسكندرية حملات النظافة اللواء محمد الشريف المساجد الكبرى محمد الشريف محافظ الإسكندرية مياه الإسكندرية حملات النظافة والتعقيم النظافة والتعقيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت| 3 مؤشرات ترجح: الجمعة المتمم لشهر رمضان

الجمعة ولا السبت.. دار الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر 2023

أخبار سعيدة.. موعد صرف معاش شهر مايو 2023 وتيسيرات لفاقدى كارت ميزة

مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر المبارك.. أكبر دولة إسلامية تحسم الجدل

الجمعة أم السبت؟ السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت| تفاصيل

هبوط مفاجئ بعد قفزة قوية .. آخر أسعار الذهب وعيار21 الآن بالمصنعية

عيد الفطر السبت بمصر في حالة واحدة.. تعرف عليها

بعد وصوله 35 جنيهًا|الأرز يتراجع لأول مرة منذ 4 شهور وهذا سعر الكيلو

ترشيحاتنا

دعاؤك مجاب| الأزهر للفتوى: احرص على أن تطلب من ربك قبل الإفطار

مدير وحدة حوار دار الإفتاء يكشف عن سببين رئيسيين لإلحاد بعض الشباب

البحوث الفلكية تكشف عن مواعيد عيد الفطر في الدول العربية

خدمات تهمك| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وبشري فى طقس أيام العيد

تركيا تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023

أحمد حسن : قرار في الزمالك بعودة نجم الفريق وعدم إعارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيارة عبدالحليم لنيويورك.. صور للعندليب الأسمر لن تصدق قصتها

ماذا يحدث في حالة فرط التعرق؟ تعرف على النتيجة

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

فيديو

إعادة القوات المصرية من السودان.. والإجلاء تم عبر 3 طائرات عسكرية

ظاهرة نادرة تشهدها الكرة الأرضية الآن | تفاصيل

العيد الجمعة ولا السبت؟ السعودية تحسم الأمر ودار الإفتاء ترد

منخفض جوي يضرب البلاد .. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ