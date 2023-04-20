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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسقف الأرثوذوكس بالفتح وأسيوط الجديدة: أعياد المصريين واحدة يحتفل بها المسلمون والمسيحيون

محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل الأنبا باسنتي أسقف الأقباط الارثوذوكس

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، الأنبا باسنتي أسقف الاقباط الارثوذوكس بأبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والوفد المرافق له وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد وأن يديم الوحدة والمحبة بين جميع أبناء الوطن.
 

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالزيارة وتقديم التهاني وهو ما يعكس روح التآخي والتآلف بين جميع أبناء المحافظة التي تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والترابط لافتاً إلى اعتزازه وتقديره بالروابط القوية وروح المحبة والمودة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري الذي تميزه عن غيره من الشعوب داعيًا الله عزل وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء مؤكداً على أن مصر ستظل نموذجاً فريداً للسلام والمحبة والمواطنة ورمزاً للوحدة والاستقرار والنسيج الوطني الواحد.

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وأكد الوفد القبطي أن أعياد المصريين واحدة يحتفل بها المسلمين والمسيحيين جميعًا في أجواء تعمها الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد ونشارك المسلمين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا.

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