وداد حامل .. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر| شاهد

كشفت الفنانة جوري بكر عن حملها وانتظارها مولودها الأول، وقالت جوري بكر عرفت بخبر حملى أثناء تصوير مشاهدى فى مسلسل جعفر العمدة، وقررت إخفاء الأمر حتى الانتهاء من التصوير.

وتعد جوري بكر، من الفنانات اللواتي يحرصن على متابعة جمهورهن بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

كما تفضل جوري بكر، اختيار الملابس الأنيقة واللافتة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، والألوان الزاهية والمختلفة التي تتناسب مع لون بشرتها.

كما تفضل جوري بكر، اختيار اللون الأسود لشعرها الأسود القصير، كما تفضل أن تتركه منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة.

وإليكم صور جوري بكر