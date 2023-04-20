عمان : غدا المكمّل لشهر رمضان .. والسبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت عمان، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في عمان اليوم.

وكانت قد أعلنت تركيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر 2023 واليوم الخميس المتمم لشهر رمضان.

ومن جانبها، ستحسم المملكة العربية السعودية جدل موعد أول أيام عيد الفطر في المملكة من خلال تحديده بناءً على رؤية هلال شهر شوال، بعد أن تتم رؤيته في السماء بعد غروب شمس اليوم الـ 29 من شهر رمضان المبارك.

وقد أعلنت أندونيسيا، اليوم الخميس، أن غدا الجمعة المكمل لشهر رمضان، والسبت هو المتمم للشهر الكريم ويوم عيد الفطر 2023، وجاء ذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال في إندونيسيا اليوم.